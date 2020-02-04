رياضة | 64 لاعبة من نجمات التنس يشاركن فى بطولة زد الدولية الاولى للسيدات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 64 لاعبة من نجمات التنس يشاركن فى بطولة زد الدولية الاولى للسيدات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تأكد مشاركة 64 لاعبة من نجمات التنس العالميات فى بطولة زد الدولية الاولى للتنس للسيدات والبالغ مجموع جوائزها 100 الف دولار وتقام خلال الفترة من 10 حتى 16 فبراير الجارى بنادى زد بمدينة 6 اكتوبر بالشيخ زايد .

وتعد البطولة واحدة من كبريات بطولات التحدى الدولية للسيدات على مستوى العالم وهى الاولى من نوعها بالقاهرة وتضم العديد من اللاعبات العالميات المصنفات بالتصنيف العالمى للاتحاد الدولى للتنس وهى تظاهرة نسائية عالمية لدعم وتنشيط السياحة الرياضية فى مصر التى باتت قبلة مميزة للغاية فى تنظيم اكبر واقوى البطولات العالمية بمختلف الرياضات .

وصرح رئيس اللجنة المنظمة محمد الغزاوى بأن بطولة زد الاولى للتنس يشارك بها اكثر من 25 دولة من مختلف انحاء العالم منها اوكرانيا وسلوفاكيا وكازاخستان والمانيا وفرنسا واسبانيا وسويسرا ورومانيا وسلوفينيا واليابان وايطاليا وصربيا وهولندا وروسيا وجورجيا والصين وبلجيكا وكرواتيا والدنمارك ومصر البلد المضيف.

قال ان ابرز المشاركات هن على الترتيب الاوكرانية ليزا سورينكو المصنفة 128 عالميا حاليا والتى كانت فى الترتيب 23 حتى العام الماضى وابتعدت لفترة بسبب الاصابة فتراجع تصنيفها لكنها فى طريق العودة مجددا بعد تمام شفائها .

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قال الغزاوى ان سورينكو اختارت بطولة زد لتكون بداية لانطلاقها واستعادة مكانتها العالمية من جديد فى عالم اللعبة البيضاء بعدما حصلت على بطاقة دعوة للمشاركة فى البطولة من اللجنة المنظمة وهى ابرز المرشحات للفوز باللقب .

اشار الغزاوى قائلا انه هناك ايضا السلوفاكية فيكتوريا كوزموفا المصنفة رقم 60 عالميا ذات ال 21 عاما وسبق لها ان بلغت الترتيب 41 فى التصنيف العالمى 2019 صاحبة الالقاب العديدة والتى سبق لها اللعب فى مصر والتتويج بالالقاب عامى 2015 و2016 فى مدينة شرم الشيخ .

اكد الغزاوى قائلا ان قائمة ابرز اللاعبات تضم ايضا كل من الكازاخستانية زارينا دياز المصنفة 73 عالميا صاحبة ال 26 عاما وسبق لها ان احتلت الترتيب 31 فى عام 2015 وهى متخصصة فى بطولات التحدى وسبق لها الفوز ببطولة ال 100 الف دولار فى مانشيستر بانجلترا عام 2017 بالاضافة الى الهولندية ارانشا روس المصنفة 93 عالميا .

اوضح قائلا ان القائمة تضم ايضا اللاعبة المصرية بطلة افريقيا والمتأهلة الى اوليمبياد طوكيو 2020 ميار شريف المصنفة 193 فى عالم محترفات التنس والتى كانت من احد اسباب اقامة تلك البطولة لتكون بمثابة اعداد وتأهيل لها للاوليمبياد من خلال احتكاكها بمدارس مختلفة من اللعبة .