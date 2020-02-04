رياضة | محمد صلاح يوافق على عرض برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد صلاح يوافق على عرض برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبدى النجم المصري محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي موافقته بشكل مبدأي على العب لنادي برشلونة الإسباني، ولكن ينتظر العرض رسمي من الفريق الكتالوني.

يبحث الفرعون المصري عن تجربة جديدة خلال مستقبله الكروي، بعد أن حصل مع نادي ليفربول على بطولة دوري أبطال أوروبا، وكأس العالم للأندية والسوبر الأوروبي، وينتظر بنهاية الموسم الفوز ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

وكشفت بعض التقارير الصحفية خلال الفترة الماضية أن صلاح سيغادر نادي ليفربول في حال حصوله على دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي الممتاز اللقب الغائب عن الريدز منذ 30 عام.

يذكر ان نادي ليفربول يتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 72 نقطة وتفصله 16 نقطة على حسم لقب البريميرليج بشكل رسمي.