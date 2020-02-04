رياضة | مهاجم الشارقة الإماراتي يقترب من خلافة نجم الأهلي في إنبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مهاجم الشارقة الإماراتي يقترب من خلافة نجم الأهلي في إنبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يدرس مجلس إدارة نادي إنبي برئاسة زكريا السيد، التعاقد مع مهاجم جديد من أجل تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتلقى مجلس النادي، ترشيحات من جانب بعض الوكلاء خلال الساعات الماضية، للتوقيع مع عمرو رضا مهاجم الشارقة الإماراتي، مع بداية الموسم الجديد.

ويعد المصري عمرو رضا والمحترف بالدوري الإماراتي، واحدًا من أبرز اللاعبين داخل صفوف فريقه وأحد الأعمدة الأساسية التي يعتمد عليها المدير الفني منذ الموسم الماضي.

ونال رضا، إشادة مسؤولي النادي البترولي والذين رحبوا بتواجده بسبب إمكانياته الفنية، إلا أنهم ينتظروا عرض الأمر على حلمي طولان المدير الفني، للحصول على رأيه في التعاقد مع اللاعب من عدمه.

ويسعى مجلس الإدارة، للتعاقد مع مهاجم قوي، في ظل رحيل محمد شريف المتوقع وعودته إلى صفوف الأهلي، بعد إنتهاء إعارته نهاية الموسم الجاري.