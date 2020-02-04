رياضة | الزمالك يستعيد قوته الضاربة ضد حرس الحدود

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يستعيد قوته الضاربة ضد حرس الحدود والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خاض التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط فريق الزمالك مرانه بشكل طبيعي مع الفريق اليوم الثلاثاء على ملعب النادي بميت عقبة استعدادا لمواجهة حرس الحدود ببطولة الدوري.

وكان اللاعب قد غاب عن مران الأمس بإذن من الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق.

ولم يسافر فرجاني مع الزمالك في رحلة أنجولا الأخيرة لخوض مباراة أول أغسطس والتي انتهت بالتعادل السلبي ضمن منافسات الجولة الأخيرة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال افريقيا.

وشارك اللاعب في مران اليوم بشكل طبيعي في ظل رغبة الجهاز الفني في الاعتماد عليه خلال طمواجهة الغد وتقديمه مستوى مميز مع الفريق.