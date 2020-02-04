رياضة | راحة استثنائية لمهاجم الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر راحة استثنائية لمهاجم الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

منح الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك راحة استثنائية لمصطفى محمد مهاجم الفريق على هامش تدريب اليوم المقام على ملعب ابنادي بميت عقبة.

ولم يشارك اللاعب في التدريبات الجماعية بفرمان من كارتيرون لحصوله على راحة وسط غيابه عن مواجهة حرس الحدود المقرر لها غدا الأربعاء ببطولة الدوري.

ويعتمد كارتيرون بشكل أساسي على مصطفى محمد في خط الهجوم ويعتبر أحد الأعمدة الأساسية للفريق خلال الفترة الحالية.

وتعادل الزمالك مع أول أغسطس الأنجولي سلبيا في آخر المواجهات ضمن منافسات دوري أبطال افريقيا بعد تأهل الفريق للدور ربع النهائي رفقة مازيمبي الكونغولي من نفس المجموعة.