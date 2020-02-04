رياضة | ريال مدريد يستعيد هازارد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يستعيد هازارد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بات إيدين هازارد نجم ريال مدريد جاهزًا للمشاركة في المباريات بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها فى الكاحل ضد باريس سان جيرمان الفرنسي في الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا.

Advertisements

وكشفت صحيفة "آس" الإسبانية عن أن هازارد سيعود إلى ريال مدريد في مباراة ريال سوسيداد بعد غد الخميس ضمن منافسات الدور ربع النهائى من بطولة كأس ملك إسبانيا.

وأشارت إلى أن زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد سيبدأ الاعتماد على هازارد بشكل تدريجى حتى يكون جاهزًا لمباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي الإنجليزي في دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.