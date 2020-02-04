رياضة | تغييرات في تشكيل الأهلي ضد بيراميدز

واستقر فايلر على استبعاد ياسر إبراهيم مدافع الفريق، من تلك المباراة بسبب تعرضه للإصابة في الرأس، وبالرغم من مشاركته في التدريبات الجماعية أمس بشكل طبيعي.

ويأتي قرار فايلر بسبب رغبته في عدم تعرض اللاعب لإصابة أكبر، خاصةً أنه أصبح من الأعمدة الأساسية لديه في خط الدفاع الخلفي.

من جهة أخرى اقترب محمود متولي مدافع الفريق، من العودة للمشاركة بشكل أساسي، من أجل تعويض غياب ياسر إبراهيم المحتمل في مواجهة بيراميدز بالدوري.

Advertisements

كما اقترب أيمن أشرف للعودة إلى خط الدفاع، في ظل غياب رامي ربيعة للإيقاف بسبب حصوله على طرد خلال مواجهة المقاولون العرب الأخيرة، على أن يقود التونسي علي معلول الجبهة اليسرى في تلك المواجهة.

ويحل الأهلي ضيفًا على بيراميدز سبورت، مساء يوم الخميس المقبل على ملعب الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الأهلي المركز الأول في الدوري العام برصيد 36 نقطة، بينما يحل بيراميدز سبورت في المركز الرابع برصيد 26 نقطة.