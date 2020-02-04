رياضة | أخر تطورات كريم نيدفيد في الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخر تطورات كريم نيدفيد في الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سافر كريم نيدفيد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى ألمانيا للخضوع للفحص الطبي هناك.

ويغيب نيدفيد عن الأهلي منذ شهر إبريل الماضي بسبب إصابته بقطع في غضروف الركبة.

وسيخضع لفحص طبي بعد ٤٨ ساعة لتحديد برنامجه التأهيلي خلال الفترة المقبلة قبل المشاركة في التدريبات الجماعية والمباريات

ويستعد الأهلي لمواجهة بيراميدز بعد غد الخميس على ستاد الدفاع الجوي بالجولة السادسة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.