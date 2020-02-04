رياضة | عاجل.. طبيب الأهلي يزف خبراً ساراً قبل مواجهة بيراميدز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. طبيب الأهلي يزف خبراً ساراً قبل مواجهة بيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أخر التطورات في إصابة رمضان صبحي لاعب الفريق الأحمر.

ويغيب رمضان صبحي عن الأهلي منذ ديسمبر الماضي بسبب إصابته بمزق في العضلة الخلفية.

وأوضح طبيب الأهلي بأن رمضان صبحي سيشارك تدريجيا في التدريبات الجماعية للفريق وتدريبات الكرة خلال الفترة المقبلة، لتجهيزه بدنيا وطبيا للمباريات بعد تعافيه نهائيا من الإصابة بتمزق في العضلة الخلفية.

وأشار إلى أن اللاعب لن يلحق بمباراة بيراميدز المقبلة، وستتحدد مشاركته مع الفريق في المباريات وفق حالته ابتداء من مباراة طلائع الجيش ضمن الجولة القادمة

ويستعد الأهلي لمواجهة بيراميدز بعد غد الخميس على ستاد الدفاع الجوي بالجولة السادسة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.