رياضة | أحمد فتحي مهدد بالغياب عن الأهلي أمام بيراميدز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أحمد فتحي مهدد بالغياب عن الأهلي أمام بيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة خالد محمود على أن أحمد فتحي لاعب الفريق الأحمر سيواصل برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة في الكاحل.

وكان فتحي قد تغيب عن مباراة الأهلي الأخيرة أمام الهلال السوداني في الساعات الأخيرة بعد شكواه من آلام في الكاحل.

وأضاف الجهاز الطبي بأن اللاعب سيخض لفحص طبي عقب نهاية برنامجه التأهيلي لتحديد موقفه من المشاركة أمام بيراميدز.

ويستعد الأهلي لمواجهة بيراميدز بعد غد الخميس على ستاد الدفاع الجوي بالجولة السادسة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.