رياضة | برشلونة يجهز مفاجأة لجماهيره قبل يونيو القادم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يجهز مفاجأة لجماهيره قبل يونيو القادم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية إسبانية اليوم الثلاثاء عن مفاجأة يحضرها برشلونة لجماهيره خلال الأسابيع المقبلة.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية إن برشلونة سيطلق منصة Barça Tv + التي ستقدم محتوى يخص النادي في الفترة القادمة.

وتابعت الصحيفة المقربة من البارسا أن المنصة الجديدة سيقدم من خلالها مقابلات صحفية وملخصات المباريات، هذه المنصة ستطلق قبل الصيف.

ويلتقي نادي برشلونة مع نظيره أتليتك بلباو مساء بعد غد الخميس ضمن منافسات دور الثمانية من بطولة كأس ملك إسبانيا.