رياضة | عاجل.. بيراميدز يعلن عدم إذاعة مباراته أمام الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. بيراميدز يعلن عدم إذاعة مباراته أمام الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي بيراميدز عن قراره بعدم إذاعة مباراته أمام النادي الأهلي والمقرر لها مساء الخميس المقبل على استاد الدفاع الجوي في الدوري الممتاز.

ويأتي قرار النادي بسبب عدم التزام الشركة الراعية، بريزنتيشن سبورت، بتوقيع عقود البث الفضائي مع بيراميدز منذ بداية الموسم وحتى الآن، على الرغم من إرسال الشركة في وقت سابق لعرض مع بداية الموسم من أجل التفاوض حول الحقوق الخاصة ببث مباريات الفريق في البطولات المحلية.

كما أن نادي بيراميدز لم يحصل على مستحقاته المالية الخاصة ببث مباريات الموسم الماضي من شركة بريزنتيشن، على الرغم من أن اتحاد الكرة يشترط الحصول على نسبته من حقوق البث المنصوص عليها في العقود مع بداية الموسم ليوافق على فتح باب القيد، وهو ما اضطر معه النادي لسداد تلك القيمة المالية لقيد لاعبيه دون أن يحصل على أي مقابل مادي من الشركة الراعية، علما بأن بيراميدز ليس هو النادي الوحيد الذي يشكو من تلك المعاملة من شركة بريزنتيشن منذ بداية الموسم.

ونادي بيراميدز تعامل مع الشركة بحسن نية ومن منطلق مسئوليته الوطنية تجاه كرة القدم المصرية ومتابعيها منذ انطلاق الموسم ووافق على بث مبارياته لحين توقيع العقود، إلا أن الشركة لم تقابل ذلك بالمثل، ولم تهتم بتسديد المستحقات المتأخرة عن الموسم الماضي، ولم تصل لأي اتفاق رسمي أو شفهي، ولم تسعى الشركة لتوقيع العقود حتى الآن، وبالتالي قرر النادي إيقاف تعامله مع الشركة لحين تغيير الوضع القائم، وعدم إذاعة مبارياته بداية من لقاء الأهلي.