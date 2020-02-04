رياضة | أول فرمان من فايلر تجاه "كهربا"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول فرمان من فايلر تجاه "كهربا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جلس رينيه فايلر المدير الفنى للنادى الأهلي، مع محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الفريق في المران أمس الإثنين استعدادا لمواجهة بيراميدز الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري المصري.

وقام المدرب السويسري بتعنيف محمود كهربا بسبب عدم أداء الواجب الدفاعى على أكمل وجه، خاصة بعد تسببه فى هدف التعادل أمام الهلال السودانى فى المباراة التى جمعت الفريقين، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من بطولة دورى أبطال أفريقيا وحسم فيها الأحمر التأهل لدور الـثمانية لدوري أبطال إفريقيا وسط اجواء جماهرية عصيبة.

وقد يقرر رينيه فايلر أن يجمد كهربا على دكة البدلاء من مبارتين إلى ثلاثة مباريات، وخصص له مرانا فرديا حتى يتلاشى اللاعب الأخطاء الدفاعية التى وقع فيها فى المباريات الماضية وخاصة مباراة الهلال السوداني.

ومن جانبه تقبل محمود كهربا تعليمات فايلر ووعده بتنفيذها والالتزام بها، وخاض لاعبو الأهلى مرانهم مساء اليوم الإثنين استعدادا لمواجهة بيراميدز المقرر لها الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة الـ16 من عمر مسابقة الدورى المصري الممتاز وذلك بعد يومين من التعادل مع الهلال السودانى والتأهل لدور الـ8 من البطولة الإفريقية.