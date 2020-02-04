رياضة | تطور جديد يقرب مصر من تطبيق تقنية "VAR"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تطور جديد يقرب مصر من تطبيق تقنية "VAR" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، خبير تحكيم بولندي للإشراف على تدريب الحكام في معسكر تدريب تقنية الفيديو "Var".

ووصل الخبير البولندي في الساعات الأخيرة أمس الإثنين، قبل أن يتوجه مباشرة إلى معسكر الحكام بأحد فنادق القاهرة لمتابعة التدريبات العملية التى يخضع لها الفوج الثالث والأخير من الحكام المصريين الذين سيقومون على تطبيق تقنية حكم الفيديو على مباريات الدوري المصري.

ويضم الفوج الحالي والأخير المتواجد فى المعسكر، 54 حكمًا تم اختيارهم للتدريب على تقنية الفار، على أن ينتهي من التدريبات يوم 10 فبراير الجاري.

وفور انتهاء التدريبات، يقوم الخبير البولندي برفع تقرير عن درجة الاستيعاب لدى الحكام، ورفعه إلى "IFAB"، التابعة للفيفا والمختصة بتطبيق تقنية الفار.