رياضة | فايلر يحسم الجدل حول استمرار شريف إكرامي في الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فايلر يحسم الجدل حول استمرار شريف إكرامي في الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جلس المدير الفنى لنادى الأهلى رينيه فايلر، مع شريف إكرامى ورفض بشكل قاطع ما نشره حارس الفريق، فيما يخص رغبته فى الرحيل بنهاية الموسم الحالى عن القلعة الحمراء.

وأبدى رينيه فايلر رفضه التام لهذه التصريحات، وتمسك باستمرار حارس الأهلى مع الفريق وانه سيكون له فرصة في المستقبل.

كما أن فايلر ينوى عقد جلسة مع الحارس لمطالبته بالتراجع عن فكرته، وتأجيل مناقشتها حتى ينتهى الموسم، مع وعده بالحصول على الفرصة من خلال الدوري أو البطولة الإفريقية وأن الفريق يحتاج لمجهوداته خلال الفترة القادمة.

ويعد إكرامى من اللاعبين المقربين لرينيه فايلر، رغم عدم مشاركته، وهناك إشادة بالدور الذى يقوم به الحارس فى لم شمل الفريق خارج المستطيل الأخضر كقائد ومن أكثر اللاعبين خبرة في الفريق.