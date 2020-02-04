رياضة | حقيقة إجبار كيكي سيتين على إشراك فاتي في تشكيلة برشلونة الرسمية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حقيقة إجبار كيكي سيتين على إشراك فاتي في تشكيلة برشلونة الرسمية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية حقيقة الأنباء التي تتحدث عن وجود وسيط من أجل إجبار كيكي سيتين على إشراك أنسو فاتي مع برشلونة.

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية اليوم إن وجود أنسو فاتي في التشكيلة لا علاقة له بخصوص أن شقيق ميسي هو وكيله .

وتابعت: "فاتي اكتسب المشاركة بيده ولكنه متفاهم مع الأسطورة بشكل جميل جداً ويتحدثان نفس اللغة وهذا ما ساعد الاسطورة بإيجاد حليف كبير في خط الهجوم مثل اللاعب الصغير".

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وكشفت الصحيفة عن عدد من الأرقام التاريخية لأنسو فاتي مع برشلونة وهي:

أصغر لاعب يسجل ثنائية في الليجا

أصغر لاعب يسجل في دوري الأبطال

أصغر لاعب يسجل في الليجا

أصغر لاعب يسجل مع برشلونة في الليجا