رياضة | رابطة النقاد الرياضيين تعلن نتائج استفتاءها السنوي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رابطة النقاد الرياضيين تعلن نتائج استفتاءها السنوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت رابطة النقاد الرياضيين، نتائج استفتاءها السنوي في حفل أقيم أمس الإثنين بالشيخ زايد بحضور ممثل من وزارة الشباب والرياضة اللواء محمد نور المدير التنفيذي للوزارة، ولفيف من نجوم الرياضة منهم محمد زيدان، حازم إمام، أحمد شوبير، سيف زاهر، محمد فضل، وأحمد حسن، ورئيس المكتب التنفيذي لرابطة النقاد الرياضيين، حسن خلف الله، وهيثم عبد العظيم الرئيس التنفيذي للشركة الراعية وأحمد دياب، العضو المنتدب لها.

وشهد الحفل أيضًا تكريم عدد من الشخصيات الذين اختارتهم جمعية النقاد من ضمنهم الكابتن شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأوليمبي المصري، ولاعبي المنتخب الأوليمبي، ولاعبي منتخب اليد والقائمين على الجهاز الفني. كما تم تكريم سمير عدلي، المدير الإداري للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، كأفضل إداري للعام. وتم الإعلان عن نتائج استفتاء الجمهور التي تم فتحها على منصة "الأهلي فاميلي"، لاختيار أفضل لاعب، وأفضل لاعب محترف بالدوري المصري، وأفضل حارس مرمى، أفضل مدرب، أفضل لاعب صاعد وناشئ، أفضل رياضي، أفضل برنامج تلفزيوني وآخر إذاعي، أفضل قناة رياضية، ورئيس تحرير برنامج رياضي، وأفضل إعلامي رياضي، وقناة رياضية، وأفضل ستوديو تحليلي، وأفضل معلق رياضي.

فيما ذهبت جائزة أفضل اعلامي رياضي للإعلاميين البارزين أحمد شوبير، وسيف زاهر، كما تم تكريم لفيف من أساطير الرياضة المصرية ومنهم الكابتن أحمد حسن، عميد لاعبي العالم، وعصام الحضري، أفضل حارسي المرمى في أفريقيا والعالم، هذا بالإضافة إلى تكريم اللاعب محمد زيدان، ومحمد فضل.

كما شهد الحفل تكريم قيادات الاتحادات الرياضية ذات الإنجاز الرياضي مثل عاصم خليفة، رئيس الاتحاد المصري للاسكواش، وهشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، وحياة خطاب، رئيس اللجنة البارالمبية. كما حصل برنامج "ملعب أون" على قناة "أون سبورت" على جائزة أفضل برنامج رياضي لهذا العام.

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وقد أعرب هيثم عبد العظيم الرئيس التنفيذي للشركة الراعية للحفل، عن فخره باستضافة هذا الحدث الكبير الذي يحتفي ويكرم القامات الرياضية، وأصحاب الإنجازات الرياضية التي أسهمت في التقدم الرياضي الذي يشهده القطاع حاليًا.

كما أكد هيثم عبد العظيم على أهمية النقد الرياضي لدوره في النهوض بقطاع الرياضة بالكامل والوقوف على التحديات والفرص بالقطاع، للوصول إلى أفضل الحلول التي من الممكن أن تذلل هذه التحديات وتحقق أفضل استغلال للفرص وتنميتها.

كما أشار أحمد دياب، العضو المنتدب للشركة إلى أهمية إتاحة الرياضة للجميع، وهي الفلسفة التي تم بناء مجمع "زد" عليها، الذي تم تجهيزه ليضم أفضل الملاعب والبرامج المعدة من قبل أفضل الأكاديميات العالمية، لاستقبال وإعداد المواهب وخاصة المواهب الشابة والناشئين.

من جانبه صرح حسن خلف الله، رئيس رابطة النقاد الرياضيين، "يعد حفل اعلان نتائج الاستفتاء هذا العام مميزًا، معربا عن أمله بمزيد من التعاون بين القطاع الرياضي وشركات القطاع الخاص التي بدأت تعي أهمية الرياضة كمحور هام للتنمية المجتمعية والتشجيع على مزيد من التعاون مع القطاع الخاص لدعم المواهب الرياضية والنهوض بالقطاع بالكامل".

خلال الحفل، تم الإعلان عن "فريق الحلم 2030" الذي يضم نخبة من أفضل ناشئي كرة القدم في مصر من مواليد 2007، والذي يعد ثمرة التعاون بين الاتحاد المصري لكرة القدم، مع الشركات الراعية، الذين يقومون معًا على رعاية الفريق وتنمية مواهب وقدرات اللاعبين، واعدادهم لتمثيل مصر في المستقبل.

وسيتم الإعلان عن عقد مؤتمر صحفي خلال الفترة القادمة لشرح كافة التفاصيل الخاصة بفريق الحلم 2030، ويعد هذا المشروع مشروعًا قوميًا لتنمية وتشجيع المواهب الرياضية، للمساهمة في تصدير صورة عن مصر كوجهة رياضية مميزة على مستوى العالم، لذلك فإنه يحظى على رعاية غير مسبوقة، كذلك من الدولة ووزير الشباب والرياضة بشكل خاص.