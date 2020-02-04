شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يجهز رمضان صبحي لمواجهة طلائع الجيش والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن رمضان صبحي سيشارك تدريجيًا في التدريبات الجماعية للفريق وتدريبات الكرة خلال الفترة المقبلة، لتجهيزه بدنيًا وطبيًا للمباريات، بعد تعافيه نهائيًا من الإصابة بتمزق في العضلة الخلفية.
وأشار طبيب الفريق، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي، إلى أن اللاعب لن يلحق بمباراة بيراميدز المقبلة، وستتحدد مشاركته مع الفريق في المباريات وفق حالته ابتداء من مباراة طلائع الجيش.
ويستعد الأهلي لمواجهة بيراميدز في الجولة السادسة عشرة من الدوري الممتاز والمحدد لها السابعة والنصف مساء الخميس المقبل على ملعب الدفاع الجوي.
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