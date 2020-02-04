شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة فنية بين كارتيرون ولاعبي الزمالك قبل المران والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين بحضور الثنائي سامي الشيشيني وأمير عبدالعزيز، قبل انطلاق التدريبات الجماعية للفريق، المقرر إقامتها على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء.

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، قام شرح كارتيرون بعض الأمور الفنية المراد تطبيقها خلال مواجهة حرس الحدود ببطولة الدوري الممتاز، بالإضافة إلى الحديث عن أهمية الفوز باللقاء بعد الصعود إلى دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويواجه الفريق نظيره حرس الحدود غدًا الأربعاء، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، على ملعب ستاد القاهرة الدولي ضمن مواجهات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الممتاز.