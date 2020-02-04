شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة : مفيش "كرة موحدة" فى الدورى السنة دى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ألغت اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة، فكرة التعاقد مع إحدى الشركات الكبرى لتوريد كرات موحدة تقام بها مباريات الدورى العام الممتاز بداية من الدور الثاني وكذلك دورى الممتاز "ب".

وكشف مصدر باتحاد الكرة أن هناك نماذج من الكرات الموحدة وصلت بالفعل لاتحاد الكرة وتم توزيعها على عدد من الأندية لتجربتها أثناء التدريبات اليومية والمباريات الودية ، واشتكت الأندية من هذه النماذج لأسباب مختلفة تتعلق بوزن الكرة وصعوبة التعامل معها، لذا استقر اتحاد الكرة على الغاء الفكرة هذا الموسم على أن يناقش الاتحاد الفكرة فى الموسم المقبل.

كانت لجنة إدارة الأعمال باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، أعلنت من قبل ظهور الكرة الموحدة فى مسابقة الدوري هذا الموسم بدءا من الدور الثاني للمسابقة.

وقررت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة فى وقت سابق، عقد مزايدة علنية بين الشركات الخمس المتقدمة بعروض تصميم شكل الكرة الموحدة لمباريات الدورى العام، لاختيار العرض الأنسب من بينها.

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وكان اتحاد الكرة تلقى عروضًا من 5 شركات نمساوية وإنجليزية وإسبانية بجانب شركتين أخريين لم يتم الإفصاح عنهما لتصميم الكرة.

وطالب اتحاد الكرة الشركات المتقدمة بتوفير 50 كرة لكل نادٍ من أندية الدوري الممتاز، مع إمكانية توفير عدد من الكرات لأندية القسمين الثانى والثالث، وكانت الشركة الراعية لقميص اتحاد الكرة عرضت تصميم الكرة الموحدة وتسليمها للأندية بداعي أن هذا الأمر خارج نطاق العقد المبرم بين الطرفين.