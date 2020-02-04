شكرا لقرائتكم سعد سمير: التحدى الحقيقي للأهلي بدوري الأبطال بدأ.. ورحيل إكرامي خسارة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد سعد سمير مدافع النادي الأهلي أن رحيل شريف إكرامي حارس مرمى الفريق عن النادي بنهاية الموسم يعد خسارة كبيرة.

وقال سعيد سمير في تصريحات لقناة "أون سبورت":" "تفاجأت مثل الجماهير بقرار شريف إكرامي حول الرحيل عن الأهلي مع نهاية الموسم، لكنى ما أستطيع قوله هنا بأنه ذكي جدًا ويعرف متى يتحدث ومتى يصمت".

وأضاف: "إكرامي لا يأخذ أي قرار قبل دراسته جيدًا، ونحن نتعلم منه الكثير في هذا الشأن، والجميع سيفتقده حال الرحيل فعلياً نهاية الموسم لأنه أحد ركائز الخبرة داخل الفريق رغم وجوده على دكة البدلاء".

وعلق سعد سمير على مشوار الأهلي المقبل في دوري أبطال أفريقيا قائلا:" الفرق المحتمل مواجهتها في ربع النهائي قوية جداً، إلا أننا قادرين على تخطي هذه العقبة والاستمرار نحو المنافسة على اللقب".

قرعة دوري أبطال أفريقيا



ويترقب الأهلي قرعة دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، والمقرر إقامتها في السابعة مساء غدا الأربعاء، حيث إنه من المنتظر أن يواجه الترجي التونسي أو صن دوانز الجنوب إفريقي أو مازيمبي الكونغولي.

وتابع مدافع الأهلي:" لا بد أن نفهم جيداً أن التحدي الحقيقي بدأ الآن سواء في البطولة الإفريقية أو الدوري، حيث إن المرحلة المقبلة تستدعى التركيز بشدة من أجل مشوار مسلسل النجاح وحصد كل الألقاب بالموسم الحالي، وعلى رأسهم طبعا دوري أبطال أفريقيا".

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موعد مباراة بيراميدز ضد الأهلي



ويستعد الأهلي حالياً لمواجهة بيراميدز في الجولة السادسة عشر للدوري المصري، والمقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بعد غد (الخميس)، على ستاد الدفاع الجوي، وهي التي يسعى خلالها رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأحمر إلى ايقاف مسلسل انتصارات الفريق السماوي ومواصلة مسلسل اللاهزيمة.

ترتيب الدوري المصري



ويحتل الأهلي صدارة الدوري المصري برصيد 36 نقطة، بعدما خاض 12 مباراة، حقق الفوز فيهم جميعًا ولم يخسر أو يتعادل في أي لقاء، بينما يحتل بيراميدز المركز الرابع برصيد 26 نقطة، بعدما خاض 15 مباراة حقق الفوز في 7 مواجهات، وتعادل في 5 وخسر 3.



ترتيب الدوري المصري

إصابة سعد سمير



كما أكد سعد سمير أنه سيغادر القاهرة بعد أسبوع لخوض فترة العلاج، موضحاً أن إجراء الجراحة مبكرًا يساعده على العودة خلال خمس شهور.

كان سعد سمير تعرض للإصابة بقطع في وتر أكيلس خلال مباراة الأهلي وبلاتينيوم في دوري أبطال أفريقيا، وأجرى بعدها جراحة فى ألمانيا، ويواصل حالياً الخضوع لبرنامج علاجي.