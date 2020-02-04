شكرا لقرائتكم 20 حكما ينجحون فى اختبارات الـvar ورسوب 24 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر باتحاد الكرة، أنه لا يشترط حصول كل الحكام المشاركين في تدريبات تقنية الفيديو على رخصة استخدامها بشكل رسمي.

وقال المصدر لـ الخليج 365، إنه في حالة حصول 20 حكما فقط على رخصة استخدام الفيديو سيكون العدد كافيا لاستخدامها في الدوري وكأس مصر.

وواصل أنه من المتوقع أن يتم منح الرخصة لعدد من 20 حكما من أصل 54 مشاركين في تدريبات استخدام التقنية، بعد حضور مندوب من الفيفا الاختبارات ومتابعة تجربة حية بتطبيق التجربة أمس باستاد القاهرة.

ويغادر بيهافشن مورجان مندوب الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" والمسئول تكنولوجيا الـvar، القاهرة اليوم بعد حضور تجربة عملية لتطبيق تقنية الفيديو باستاد القاهرة وفقًا لتعليمات "فيفا"

التقى الدكتور جمال محمد على، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، مع بيهافشن مورجان مندوب "فيفا" والمسئول عن تكنولوجيا الـvar، اليوم أثناء إجراءات اختبارات الملعب التي تمت باستاد القاهرة وإقامة مباراة من 3 أشواط كل شوط 20 دقيقة بين سيراميكا وبلدية المحلة وانتهت بالتعادل 2/2 بين الفريقين.

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وأجاب مورجان على استفسار للدكتور جمال محمد على بأن الاستعدادات التكنولوجية والمتمثلة في عربيات النقل ووسائل الاتصال مع عربات البث والاتصال بالحكام على أعلى مستوى والحكام المصريين ممتازين وجاهزون لتطبيق تقنية الفيديو فى الدورى المصرى.

وأجرى اختبار الملعب مع تقنية الـvar على استاد السلام أمس واليوم على استاد القاهرة، بحضور جمال الغندور رئيس لجنة الحكام ووليد العطار المدير التنفيذى لاتحاد الكرة.

ووقعت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، رسميًا عقود تطبيق تقنية الفيديو فى الدورى المصرى مع شركة إسبانية لمدة 3 سنوات ونصف بداية من الدور الثانى من عمر المسابقة هذا الموسم، وذلك بعد وصول موافقة رسمية من وزارة الشباب والرياضة على العقد الذى تتخطى مدته فترة تعيين اللجنة الحالية من قبل الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" والتى تنتهى فى 31 يوليو المقبل.

ويتضمن العقد تطبيق تقنية الفيديو فى مصر على سبيل التأجير التمويلى وينتهى بالبيع، والذى يضمن أن تؤول كل الأصول لملكية اتحاد الكرة فى نهاية مدة التنفيذ (3 سنوات ونصف) ليكون المشروع كله بأصوله وبكل ما أنفق عليه ملكا خالصا لاتحاد الكرة، وأرسلت الشركة الإسبانية الدفعة الثانية من الأجهزة والشاشات اللازمة لتطبيق التقنية.

واتفق مسئولو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة مع لجنة المسابقات بالجبلاية على أن تراعى تطبيق تقنية الفيديو بداية من الدور الثانى للدورى عند وضع جدول الدورى، وتم الاتفاق بين مسئولى اللجنة الخماسية والمسابقات على أن تقام 3 مباريات يوميًا كحد أقصى فى الدور الثانى، بحيث يتمكن اتحاد الكرة من تطبيق تقنية الفيديو فى جميع مباريات المسابقة.