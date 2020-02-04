شكرا لقرائتكم موعد مباراة الزمالك ضد حرس الحدود في الدوري المصري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الزمالك ضد حرس الحدود



يختتم فريق الكرة الأول بنادي الزمالك اليوم الثلاثاء، استعداداته لمواجهة حرس الحدود ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من عمر مسابقة الدوري المصري، والمقرر إقامتها في السابعة والنصف مساء غداً الأربعاء على ستاد القاهرة الدولي، وهي المواجهة التي يسعى خلالها الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأبيض لاستعادة الانتصارات المحلية مرة أخرى بعد التعادل في الجولة الأخيرة مع وادي دجلة بهدف لكل فريق.

الزمالك ضد حرس الحدود.. عودة القوة الضاربة



واستقر كارتيرون على عودة ثنائى الأبيض طارق حامد وفرجانى ساسى، لقيادة خط الوسط أمام حرس الحدود، وذلك لضبط إيقاع وسط الملعب، بعدما غابا الثنائى عن مباراة الأبيض الأخيرة أمام أول أغسطس الأنجولى، التى جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من مباريات دور المجموعات ببطولة دورى أبطال إفريقيا، وانتهت بالتعادل السلبى بين الفريقين.

كان كارتيرون فضل إراحة الثنائى ومعهما عدد كبير من اللاعبين خاصة وأن الأبيض كان قد ضمن التأهل إلى دور ربع النهائى بالبطولة الإفريقية قبل المباراة.

الزمالك ضد حرس الحدود.. أبو جبل vs محمد عواد



كما استقر المدير الفني للزمالك على إعادة محمد أبو جبل، لحراسة العرين الأبيض بعد أن دفع بمحمد عواد، حارس الفريق، فى مباراة أول أغسطس الأنجولى الماضية، وذلك حتى يكون الحارس الأساسي جاهز فنيًا وبدنيًا قبل مباراة الفريق المرتقبة أمام الترجى التونسى، فى السوبر الإفريقى ومن بعدها قمة الاهلى فى السوبر المحلى يوم 20 فبراير بالإمارات.

الزمالك ضد حرس الحدود.. بن شرق جاهز



وأعلن الجهاز الطبي للزمالك جاهزية المغربي أشرف بن شرقي صانع ألعاب الفريق لمباراة حرس الحدود، حيث كان يعاني من إصابة في العضلة الضامة، قبل انطلاق مباراة الزمالك ومازيمبي، في الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، التي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.

ولم يشارك بن شرقي عن مواجهتي وادي دجلة في الدوري، ومباراة أول أغسطس الأنجولي، التي أقيمت في ختام منافسات دور المجموعات بالبطولة الإفريقية.