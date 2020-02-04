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بيراميدز يصدم عشاق الأهلي قبل المواجهة المرتقبة

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أعلن نادي بيراميدز عن قرار مفاجيء بشأن مباراته المقبلة أمام الأهلي ضمن مباريات الدوري الممتاز.

وذكر موقع "صدى البلد" أن مسئل نادي بيراميدز أعلنوا عدم إذاعة مباراة الفريق أمام الأهلي، المقرر إقامتها الخميس المقبل، منافسات الجولة الـ 16 من الممتاز.

وأوضح المسئولون أن قرار بيراميدز جاء بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية من الشركة الراعية.

وأضاف الموقع أن مسئولو النادي تمسكوا بالحصول على كافة المستحقات المالية لدى الشركة الراعية من أجل السماح ببث مباراته أمام الأهلي.

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