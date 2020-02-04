رحيل إكرامي يفجر بركان الأزمات في الأهلي

فجر حارس مرمى الأهلي شريف إكرامي الأزمات في القلعة الحمراء بعدما أعلن عن رحيله بنهاية الموسم الجاري.

وذكرت صحيفة "اليوم السابع" أن نجما الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي حسام عاشور ووليد سليمان بصدد الإعلان عن قرار مماثل لما اتخذه شريف إكرامي مؤخراً.

وأوضح الموقع أن قرار الثنائي عاشور وسليمان المرتقب سيأتي رداً على تجاهل مجلس إدارة الأهلي لتجديد عقديهما الذي سينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وأشارت الصحيفة إلى أن العلاقة بين حسام عاشور والمدير الفني السويسري رينيه فايلر قد توترت، وذلك بعدما طلب المدرب من قائد الفريق اللعب في مركز المساك، وهو ما يرفضه عاشور، مما أدى إلى نشوب مشادة كلامية بين الثنائي أمام اللاعبين.

وأضافت أن هذه المشادة هي من أخرجت عاشور من حسابات فايلر، حيث أكد المدرب السويسري لإدارة النادي أنه ليس في حاجة إليه خلال الفترة المقبلة.

Advertisements

أما وليد سليمان، فحتى الآن لم يتواصل معه أي من مسئولي إدارة الأهلي بشأن تجديد عقده، ليصبح هو الآخر قريب من الرحيل عن صفوف الفريق بنهاية الموسم الجاري.

وكان شريف إكرامي قد أعلن، في بيان أصدره مؤخراً، رحيله عن القلعة الحمراء بنهاية الموسم ردًا على استبعاده الدائم من قائمة المباريات منذ فترة طويلاً، بالإضافة إلى تأخر إدارة الأهلي في الدخول في مفاوضات معه بشأن تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وأشارت الصحيفة إلى أن إكرامي تلقى أكثر من عرض محلي من عدده أندية، أبرزها الجونة والاتحاد السكندري، فيما ينتظر الحارس عرضاً من أحد الأندية الخليجية للانتقال اليه بنهاية الموسم الجاري.

من ناحية أخرى، ذكرت وسائل إعلامية أن فايلر اجتمع بمحمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلي خلال المران الذى أقيم مساء أمس الإثنين على ملعب مختار التتش، استعدادا لمواجهة بيراميدز المقرر لها الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة الـ16 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وعنف "فايلر" كهربا بسبب عدم أداء الواجب الدفاعى على أكمل وجه، خاصة بعد تسببه فى هدف التعادل أمام الهلال السودانى فى المباراة التى جمعت الفريقين، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من بطولة دورى أبطال أفريقيا وحسم فيها الأحمر التأهل لدور الـ8.

ويتجه المدير الفنى للأهلى إلى عقاب كهربا وتجميده على دكة البدلاء من 3 أسابيع لشهر، كما خصص له مرانا فرديا حتى يتلاشى اللاعب الأخطاء الدفاعية التى وقع فيها فى المباريات الماضية، كما وعد "الفولت" مدربه بتنفيذ التعليمات.

يأتي هذا في الوقت الذي تصمم فيه إدارة الأهلي على رحيل صالح ورفض بقائه بسبب عدم التزامه وغيابه المتكرر عن التدريبات، لاسيما بعدما فرض سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالقلعة الحمراء غرامة مالية كبيرة على اللاعب بسبب الاستهتار والغياب عن المران.

وكلفت إدارة الأهلي لجنة التسويق والتعاقدات بالقلعة الحمراء بالبحث عن عرض للاعب فى أحد الدوريات التى ما زال القيد فيها مفتوحًا على طريقة عبد الله السعيد صانع ألعاب بيراميدز حينما كان فى الأهلى وعمرو جمال مهاجم طلائع الجيش الذى تعرضا لنفس الموقف بإغلاق القيد وخاضا تجربة اللعب في الدوري "الفنلندي".