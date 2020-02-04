شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة لـ"سوبر كورة": "مفيش كرة موحدة فى الدورى السنة دى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألغت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة فكرة التعاقد مع إحدى الشركات الكبرى لتوريد كرات موحدة تقام بها مباريات الدورى العام الممتاز بداية من الدور الثانى وكذلك دورى الممتاز "ب".

لمعرفة لماذا قرر اتحاد الكرة تأجيل الكرة الموحدة للدورى هذا الموسم عبر سوبر كورة .. اضغط هنا

وكانت لجنة إدارة الأعمال باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى قد أعلنت من قبل ظهور الكرة الموحدة فى مسابقة الدورى هذا الموسم بدءا من الدور الثانى للمسابقة.

وقررت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة فى وقت سابق، عقد مزايدة علنية بين الشركات الخمس المتقدمة بعروض تصميم شكل الكرة الموحدة لمباريات الدورى العام، لاختيار العرض الأنسب من بينها.

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وطالب اتحاد الكرة الشركات المتقدمة بتوفير 50 كرة لكل نادٍ من أندية الدورى الممتاز، مع إمكانية توفير عدد من الكرات لأندية القسمين الثانى والثالث، وكانت الشركة الراعية لقميص اتحاد الكرة عرضت تصميم الكرة الموحدة وتسليمها للأندية بداعٍ أن هذا الأمر خارج نطاق العقد المبرم بين الطرفين.

وكان اتحاد الكرة ملف اختيار الكرة الموحدة التى ستُلعب بها مباريات الدورى بداية من الدور الثانى إلى محمود سعد المدير الفنى لاتحاد الكرة، بحيث يختار الكرة التى تتناسب مع مواصفات الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا".

يشار إلى أن اتحاد الكرة تلقى عروضا من 5 شركات لتصميم شكل الكرة الموحدة ويفاضل اتحاد الكرة بينها لاختيار العرض الأنسب، حيث يرغب اتحاد الكرة فى تزويد كل ناد بالدورى الممتاز بـ50 كرة موحدة مع إمكانية دعم أندية القسم الثانى أيضا.