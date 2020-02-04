شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يرفض المجازفة برمضان صبحى ويجهزه للسوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرفض الجهاز الفنى للأهلى بقيادة السويسرى رينيه فايلر بالتنسيق مع الجهاز الطبى، المجازفة برمضان صبحى نجم هجوم الفريق بعد تعافيه تواً من إصابة التمزق فى العضلة الخلفية، وأكد مصدر داخل جهاز الكرة بالأهلى أن رمضان صبحي سيكون خارج الحسابات في مواجهة بيراميدز المقبلة المقرر لها الخميس في بطولة الدوري العام وكذلك في مواجهتي طلائع الجيش والمصري البورسعيدي، الذي سيكون الإتجاه الأقرب أيضاً أن يتم ابعاد الجناح الدولي عن التشكيلة الأساسية فيهما.

وأضاف المصدر أن مباراة السوبر المحلي أمام الزمالك في الإمارات والمقرر اقامتها يوم 20 فبراير الجاري قد تشهد الظهور الحقيقي لرمضان صبحي، حيث تم وضع برنامج خاص للاعب تمهيداً لتنفيذه ومن ثم العودة من جديد لحسابات الجهاز الفني.

بينما تحدث طبيب الأهلى عن إصابات الثلاثى أجايى وأحمد فتحى وياسر إبراهيم قائلا، "أحمد فتحى أدى جلسة فى الجيم اليوم، وسيخضع لبرنامج تأهيلي، وسنتابع معه خلال اليومين المقبلين، وأجايى تعرض لنزلة برد وسيشارك غدا فى مران الفريق، وسيكون جاهزا من الناحية الطبية لمواجهة بيراميدز، وياسر إبراهيم، شارك اليوم فى مران الفريق بشكل طبيعى، وقمنا بعمل غرز للاعب، وسيكون جاهزا لمواجهة بيراميدز"، ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى لمواجهة بيراميدز، يوم الخميس المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ16 من مسابقة الدورى المصرى الممتاز.