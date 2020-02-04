أتلتيكو مدريد يتفاوض لضم إيفان راكيتيتش من برشلونة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 4 فبراير 2020
ذكرت صحيفة آس الاسبانية أن نادي أتلتيكو مدريد الاسباني يرغب في التعاقد مع الكرواتي ايفان راكيتيتش من برشلونة لترميم الصفوف في الموسم المقبل.
و اشارت الصحيفة إلى أن الأتليتي فتح خطا من المفاوضات بالفعل مع راكيتيتش من أجل الحصول على توقيعه في الميركاتو الصيفي القادم.
و يرتبط راكيتيتش في الفترة الحالية بقوة بالرحيل عن برشلونة و كان على وشك المفارقة في يناير الماضي قبل أن تتغير أوضاعه قليلا برحيل المدرب ارنستو فالفيردي.
و أوضحت آس أن اللاعب مازال منزعجا من إدارة برشلونة و هو الأمر الذي قد يستغله فريق العاصمة الاسبانية مدريد في المفاوضات لضمه في الفترة القادمة.
و يرتبط راكيتيتش صاحب الـ 32 عاما بعقد مع برشلونة يصل لخط النهاية في يونيو 2021.
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