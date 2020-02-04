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أجر بايل أفسد صفقة عودته الى توتنهام

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 4 فبراير 2020

فشل ​توتنهام​ في إعادة ​غاريث بايل​، مهاجم ​​، إلى النادي الأسبوع الماضي بسبب قيمة الأجر الذي طالب به.

حتى ان دعم ​جوزيه مورينيو​ لم يستطع فرض الصفقة يوم الجمعة.

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ودفع اهتمام توتنهام بإعادة التعاقد مع بايل رئيسه ​دانييل ليفي​ إلى السفر الى اسبانيا لإجراء محادثات مع نظيره في ريال مدريد ​فلورنتينو بيريز​، وفقًا لصحيفة التايمز.

وتفيد التقارير بأن سبيرز يعتقد أنه تم تحقيق "تقدم" في الساعات التي سبقت إغلاق النافذة وكانت لديه "ثقة متنامية" في إمكانية انجاز الاتفاق.

ولكن، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل"، فإن إحجام بايل عن خفض راتبه على أجره البالغ 600 الف جنيه إسترليني في الأسبوع أدى الى وقف المفاوضات.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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