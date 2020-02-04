شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر غوتي: جيرو سيكون مثالياً لفريق إنتر ميلان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 4 فبراير 2020 يقول ​لوكا غوتي​، مدرب أودينيزي، إن مجيء ​أوليفييه جيرو​ الى ​إنتر ميلان​ كان جيدا للفريق لو تم.

Advertisements وعمل غوتي مع جيرو في ​تشيلسي​ ويقيم اللاعب الفرنسي في درجة عالية. وقال لـ TMW: " جيرو كان سيكون مثاليًا وينجح مع إنتر منذ البداية". وتابع: "وفي ​لاتسيو​ كان جيرو سيحدث تأثيرا كبيرا، لأنه يتمتع بخصائص مختلفة تمامًا عن جميع مهاجمي الفريق. كان سيفرض خطوط اللعب المختلفة مقارنةً بجميع اللاعبين الآخرين".

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