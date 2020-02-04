الموندو: ميسي ماكينة من الخطر على المنافسين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 4 فبراير 2020

اثنت صحيفة الموندو ديبورتيفو الكتالونية على ما يقدمه قائد نادي ​برشلونة​ الارجنتيني ​ليونيل ميسي​ خلال الموسم الحالي، حيث نجح اللاعب الارجنتيني بتسجيل 19 هدفاً واعطاء 12 تمريرة حاسمة في 24 مباراة لعبها الفريق في ​الدوري الاسباني​.



واعتبرت الصحيفة الكتالونية انه على الرغم من ان ميسي لم يسجل في اخر مباراتين خاضهما الفريق امام فالنسيا وليفانتي الا انه كان ماكينة من الخطورة.

وسدد 22 تسديدة موزعة بالتساوي على مرمى فالنسيا وليفانتي، علماً ان معدل اصابته للمرى هو 59.4 من تسديداته.