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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كالو: تيري أرادني في أستون فيلا وكنت مستعدا للذهاب والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 4 فبراير 2020
يعترف مهاجم هرتا برلين، سالومون كالو، بأن أستون فيلا أراد الحصول على توقيعه الأسبوع الماضي.
وكشف كالو عن أن الخطوة ظهرت من خلال مساعد مدرب فيلا جون تيري، زميله السابق في فريق تشيلسي.
وقال كالو: "اتصل بي صديقي الطيب جون تيري. إنه مساعد هناك. وفي تشيلسي كان قائد فريقي. أردت اللعب تحت قيادته".
ومع ذلك، كان تصريح العمل عقبة كبيرة جدًا.
وتابع: "حاولنا حتى اللحظة الأخيرة، لكنني لست أوروبيًا ولم أعد ألعب مع المنتخب الوطني. هذه هي المشكلة.
وأضاف: "أتمنى الآن أن أتدرب مع هرتا مرة أخرى الأسبوع المقبل. ربما سأحرز الهدف الحاسم ضد ماينز".
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