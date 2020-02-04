كالو: تيري أرادني في أستون فيلا وكنت مستعدا للذهاب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 4 فبراير 2020

يعترف مهاجم ​هرتا برلين​، ​سالومون كالو​، بأن ​أستون فيلا​ أراد الحصول على توقيعه الأسبوع الماضي.



وكشف كالو عن أن الخطوة ظهرت من خلال مساعد مدرب فيلا ​جون تيري​، زميله السابق في فريق ​تشيلسي​.

Advertisements

وقال كالو: "اتصل بي صديقي الطيب جون تيري. إنه مساعد هناك. وفي تشيلسي كان قائد فريقي. أردت اللعب تحت قيادته".

ومع ذلك، كان تصريح العمل عقبة كبيرة جدًا.

وتابع: "حاولنا حتى اللحظة الأخيرة، لكنني لست أوروبيًا ولم أعد ألعب مع المنتخب الوطني. هذه هي المشكلة.

وأضاف: "أتمنى الآن أن أتدرب مع هرتا مرة أخرى الأسبوع المقبل. ربما سأحرز الهدف الحاسم ضد ماينز".