شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بيكهام يريد ضم مودريتش وكافاني الى انتر ميامي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 4 فبراير 2020 اشارت صحيفة الماركا الاسبانية الى ان اسطورة كرة القدم الانكليزية ​ديفيد بيكهام​ يحضر عرض لضم لاعب نادي ريال مدريد الكرواتي لوكا مودريتش ولاعب باريس سان جيرمان ادينسون كافاني ليكونا ضمن تشكيلة انتر ميلان الذي هو جزء من ملاكه في الولايات المتحدة الاميركية.

وسيكون المدرب دييغو الونسو المدير الفني للفريق. في وقت سيكون هناك عقبتان امام انتقال اللاعبين الى فريق بيكهام حيث يمتلك اي فريق القدرة على ضم لاعبين بدون تحديد راتب، بينما تحدد رواتب اللاعبين ب3 ملايين دولار اميركي، اما العقبة الثانية التي سيواجهها الونسو فهي عدم اكتمال صفوف الفريق حتى الان.

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