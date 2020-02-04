شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. تاريخ مواجهات الزمالك مع منافسيه المحتملين بدور أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح فريق الزمالك فى التأهل إلى الدور ربع النهائى لبطولة دورى أبطال أفريقيا لكرة القدم، بعد احتلاله المركز الثانى فى المجموعة الأولى بمنافسات دور المجموعات برصيد 9 نقاط خلف مازيمبى المتصدر.

ويواجه الزمالك أحد الفرق أصحاب المركز الأول باستثناء الفريق الكونغولى نظرا لأنهما كانا فى نفس المجموعة، إلا أنه ينتظره مواجهة قوية أمام أحد أندية الترجى والنجم الساحلى من تونس وصن داونز الجنوب أفريقى.

واختتمت منافسات دور المجموعات بالبطولة، مساء السبت الماضى، والتى أسفرت عن تأهل قطبى الكرة المصرية الأهلى والزمالك، فى المركز الثانى، لينتظرا مواجهات قوية أمام أندية المركز الأول.

لمعرفة تاريخ مواجهات الزمالك مع منافسيه المحتملين بدور أبطال أفريقيا عبر سوبر كورة اضغط هنا

Advertisements

وكان الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، منح لاعبي الفريق الذين شاركوا في مباراة اول أغسطس الأنجولى أول أمس السبت، راحة من تدريبات اليوم الجماعية المقامة حاليا علي ملعب النادي في ميت عقبة.

ومنح كارتيرون اللاعبين الذين كانوا ضمن رحلة الفريق بأنجولا راحة من التدريبات الجماعية باستثناء الخماسي محمد عنتر ومحمود حمدي الونش ويوسف إبراهيم أوباما ومحمد أوناجم وكاونجو كاسونجو.

ويواجه نادي الزمالك فريق حرس الحدود في السابعة والنصف من مساء يوم الأربعاء المقبل على ستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ16 من بطولة الدورى المصرى.