شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب السلة يشارك فى بطولة ويليام جونس بالصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق اتحاد كرة السلة على مشاركة منتخب الرجال فى منافسات بطولة ويليام جونس التى تقام فى الفترة من 4 الى 12 يوليو بتايبيه الصينية، وأرسل اتحاد كرة السلة خطابا بالموافقة على المشاركة فى المنافسات، فى ظل الاستعداد لبطولة التصفيات الأفريقية للمنطقة الخامسة، والتى تقام نوفمبر المقبل بالإسكندرية، والتى كان من المقرر إقامتها فبراير الجارى إلا أنه تم تأجيلها.

من ناحية أخرى يشارك منتخب السلة فى البطولة العربية التى تقام نهاية العام الجارى، ولم يتحدد موعد ومكان إقامتها بالتحديد فى إطار الاستعداد للتصفيات أيضا.

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ومن المقرر أن تستأنف مباريات الدورى يوم 9 فبراير الجارى، بعد أن تم إيقافها للمشاركة فى التصفيات الأفريقية، إلا أن تأجيل التصفيات أعاد مباريات الدورى لموعدها.

وكان مسئولو الاتحاد الأفريقى لكرة السلة قرروا تأجيل التصفيات الأفريقية للمنطقة الخامسة، على مستوى المنتخبات والتى كان مقررًا إقامتها فى الفترة من 21 إلى 23 فبراير المقبل بالإسكندرية، وجاء قرار التأجيل لتقام التصفيات خلال نوفمبر من العام الجاري، دون إعلان أسباب التأجيل ، على أن يتولى عمرو مصيلحى عضو مجلس إدارة الاتحاد منصب مدير البطولة، التى ستقام بمحافظة الإسكندرية، بعد مفاضلة مع المغرب، حيث كان المغرب تقدم بطلب لاستضافة التصفيات فى الوقت الذى طلب فيه الاتحاد المصرى استضافتها ليتم فى النهاية الاستقرار على إقامتها بالإسكندرية .

وأسفرت القرعة الخاصة بالتصفيات عن مشاركة منتخب كرة السلة رجال فى التصفيات ضمن المجموعة الخامسة، حيث أسفرت القرعة التى أقيمت الشهر الماضى عن وقوع المنتخب المصرى فى المجموعة الخامسة بجانب المغرب وأوغندا والفائز من (غانا أو ليبيريا أو النيجر).