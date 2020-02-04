مارسيلو يبدأ مشواره مع الصفاقسي اليوم بعد رحيله عن الأهلي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ حسين السيد ظهير أيسر الأهلي المعار للصفاقسي مشواره مع الفريق التونسي عصر اليوم في مواجهة النجم الساحلي ببطولة الدوري، وانتقل مارسيلو للصفاقسي لمدة ستة أشهر وأنهى أمير توفيق مدير إدارة التعاقدات بالأهلي الصفقة وإجراءات انتقال اللاعب مع مسئولو الصفاقسي. وأصر الجهاز الفني للصفاقسي على قدوم اللاعب لتونس للمشاركة في المباراة الهامة نظراً للحاجة لخدمات اللاعب الذي سبق وتألق بقميص الأهلي والاتفاق السعودي. وشهدت الفترة الماضية مفاوضات مكثفة بين اللاعب وبين أكثر من نادي محلي قبل أن يتدخل نادي الصفاقسي ويطلب إستعارة اللاعب لمدة ستة أشهر، تبدأ من يناير الجارى، بعد المفاوضات التى تمت خلال الأيام الماضية وتقدم خلالها النادى التونسى بعرض رسمى لشراء اللاعب الذى خرج من حسابات الجهاز الفنى للأهلى بقيادة السويسرى رينيه فايلر ليقرر الرحيل عن القلعة الحمراء، ووقع مارسليو على عقود انتقاله للصفاقسى ، فى وجود مندوب من الصفاقسى الذى حضر للقاهرة للتفاوض مع الأهلى واللاعب لتنتهى الصفقة بشكل رسمى. Advertisements خرج مارسيلو من حسابات فايلر طوال الفترة الماضية الأمر الذى جعل اللاعب يطلب الرحيل، ورغم أن مسئولى القلعة الحمراء حاولوا إقناع اللاعب بالبقاء والقيد فى القائمة الأفريقية التى سيتم إغلاق باب القيد فيها مساء اليوم، الجمعة، لكن اللاعب رفض وطلب الرحيل لتتم صفقة انتقاله للصفاقسى التونسى الذى سبق وطلب من الأهلى ضم الأنجولى جيرالدو لاعب القلعة الحمراء لكن مسئولى الأهلى رفضوا العرض خاصة بعد انتقال المغربى وليد آزارو لاتفاق السعودى، من المقرر أن يتحمل النادي التونسي الراتب الذى سيحصل عليه مارسليو خلال الستة شهور المقبلة فقط دون أن يحصل الأهلي على اي مقابل.

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