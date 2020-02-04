شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. ياسر إبراهيم النسر المحلق فى سماء الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن ياسر إبراهيم مدافع النادى الأهلى أصبح حديث الصباح والمساء لدى جماهير القلعة الحمراء فى ظل تألقه مع فريقه الأحمر خلال مشاركته أمام فريق الهلال السوداني في المباراة التي جمعت الفريقين في ختام منافسات دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا بالعاصمة السودانية وانتهت بالتعادل الإيجابي الذى منح الأهلى بطاقة الصعود.

وظهر إبراهيم بأداء متميز أقنع الجهاز الفنى والجماهير، حتى تم اختياره من قبل الأهلى رجل المباراة، حتى نشرت الصفحة الرسمية للأهلى على "إنستجرام"، صورة للاعب ياسر إبراهيم وعلقت عليها قائلة: "مباراة رائعة قدمها مدافعنا ياسر إبراهيم استحق عليها نسر المباراة يلا يا أهلي".

ويعانى مدافع الأهلى من كدمة قوية فى الرأس تعرض لها خلال لقاء الهلال السودانى، إلا أنه شارك فى التدريبات الجماعية للفريق بعدما خضع لفحص طبى.

ياسر إبراهيم شارك فى آخر مباريات خاضها الأهلى محليًا وأفريقيًا، وكانت البداية أمام طنطا التى فاز فيها الأحمر بخماسية نظيفة، ثم الفوز على المقاولون بثنائية نظيفة قبل المشاركة فى مباراتين أفريقيتين بشكل أساسى أمام النجم الساحلى التونسى ، والتى فاز فيها الأحمر بهدف نظيف ثم التعادل مع الهلال السودانى بالسودان فى ختام دور المجموعات التى انتهت بالتعادل بهدف لمثله وتأهل الأهلى لدور الثمانية.

وصعد فريق الأهلى لدور الثمانية بدورى أبطال أفريقيا بعدما تعادل بهدف لمثله مع الهلال السودانى، خلال المباراة التى جمعتهما مساء أمس، السبت، باستاد الجوهرة الزرقاء بأم درمان، ضمن ختام منافسات دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

ويرصد ”الخليج 365” لقطات للاعب ياسر إبراهيم توضح ملامح الإصرار والعزيمة على وجهه فى الصور التالية:

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ياسر ابراهيم فى جولة أوروبية



ياسر إبراهيم



ياسر إبراهيم



ياسر إبراهيم 1



ياسر إبراهيم مع الأهلى