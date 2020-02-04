خالد جلال يكشف حقيقة ترشيحه لقيادة الهلال السوداني

كشف خالد جلال، المدير الفني السابق لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، حقيقة ترشيحه لتوليه تدريب الهلال السوداني خلال الفترة الماضية قبل توليه حمادة صدقي، المدير الفني الحالي لفريق سموحة.
أكد جلال المدير خلال حواره ببرنامج الماتش، أن عودته للتدريب في الدوري المصري تأخرت كثيرًا بعدتجربته مع فريق الزمالك.
وقال: "أنه تلقى عروضًا كثيرة بعد رحيله من الزمالك ولكنه رفضها، إضافة إلى أنه كان يقترب من تدريب طلائع الجيش وسموحة خلال الفترة الماضية ولكن المفاوضات لم تكتمل من دون سبب واضح.
وأضاف أن وكلاء اللاعبين يتحكمون في تعيين المدربين للأندية بحكم علاقتهم برؤساء الأندية وبالتالي دائرة المدربين تكون مقصورة على عدد معين.
وتابع أن هذا لم يغير من طريقته في مفاوضته مع رؤساء الأندية لتدريب أي فريق خلال الفترة المقبلة.
واختتم المدير الفني للزمالك السابق قائلًا: "ترشيحه لتدريب الهلال السوداني ولكنها توقفت بعد التفاوض مع حمادة صدقي وظهوره في الصورة بقوة".
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