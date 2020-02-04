اونلاين | «يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة النجم الساحلي والصفاقسي بث مباشر Etoile LIVE رابط ماتش النجم الساحلي بدون تقطيع جودة متعددة NOW

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في مباراة مؤجلة من الاسبوع العاشر من الدوري التونسي ، يصطدم النجم الساحلي بنظيرة الصفاقسي ، في مساء يوم الثلاثاء الموافق 4 فبراير الجاري ، وذالك علي ملعب الأوليمبي بمدينة سوسة ، وتبدء المواجهة في تمام الساعة الرابعة بتوقيت مكة المكرمة و الساعة الثالثة بتوقيت القاهرة ، ويدخل النجم اللقاء برصيد 18 نقطة من 12 لقاء ، حيث فاز في 5 مباريات وتعادل في ثلاث ، وتلقي 4 هزائم كان ثلاث منهم في اخر اربع مباريات ، مما ادي الي تراجع الفريق الي المركز السادس بجدول الترتيب ، بينما يبحث النادي الصفاقسي بدفعة قوية بعد الفوز في اللقاء الماضي و ارتفاع رصيده الي 24 نقطة في المركز الرابع ، وتمكن الصفاقسي من الفوز في ثماني مباريات و تلقي اربع هزائم.

بعد تأهل الفريق الي دور الثمانية من بطولة دوري ابطال افريقيا ، هاجم المدير الفني الأسباني جاريدو لفريق النجم الساحلي مجلس إدارة الفريق قائلا ، نجحنا في تحقيق هدفنا وهو التأهل لربع نهائي البطولة في صدارة المجموعة. وتابع جاريدو اللاعبون يستحقون ملعبا خاصا بهم وأيضا يجب أن يحصلوا على مستحقاتهم المالية ، وأختتم جاريدو تصريحاته "وضع الفريق أصبح لا يطاق والآن وبعد ضمان التأهل يجب إيجاد حلول لجميع الأزمات " ، وبعد تلك التصريحات أصبح الإسبانى جاريدو قاب قوسين أو أدنى من الرحيل عن الفريق ، وعلي سياق اخر اعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم "الفيتو" تجاه كل الأندية التي لم تقم بسداد ما عليها من مستحقات ، عدم قيد اي لاعب الا بعد سداد المستحقات القديمة ،وأتخذت الجامعة هذا القرار لحاجته الأندية لقيد الصفقات

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