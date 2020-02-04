اونلاين | مشاهدة بث مباشر مباراة الجونة ووادي دجلة اليوم الإثنين في الدوري المصري الممتاز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة بث مباشر مباراة الجونة ووادي دجلة اليوم الإثنين في الدوري المصري الممتاز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مشاهدة بث مباشر مباراة الجونة ووادي دجلة اليوم الإثنين في الدوري المصري الممتازتقام مباراة الجونة ووادى دجلة فى تمام الخامسة مساء اليوم الثلاثاء على استاد الجونة الرياضى فى مواجهة متكافئة يدخلها الفريق الساحلى بعد الفوز على المصرى البورسعيدى بهدفين مقابل هدف فيما تعادل وادى دجلة مع الزمالك بهدف لكل فريق بالجولة الأخيرة للمسابقة.

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مشاهدة بث مباشر مباراة الجونة ووادي دجلة اليوم الإثنين في الدوري المصري الممتازويحتل الجونة المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 15 نقطة بعد أن لعب 15 مباراة فاز فى 4 لقاءات وتعادل فى 3 وخسر 8 مواجهات وسجل لاعبوه 11 هدفًا وتلقت شباكه 21 هدفًا فيما يحتل وادى دجلة المركز الثالث عشر برصيد 14 نقطة بعد أن لعب 15 مباراة فاز فى 3 مواجهات وتعادل فى 5 لقاءات وخسر 7 مباريات وسجل لاعبيه 17 هدفًا وتلقت شباكه 23 هدفًا.

مشاهدة بث مباشر مباراة الجونة ووادي دجلة اليوم الإثنين في الدوري المصري الممتازمن المقرر أن تنقل قنوات تايم سبورت و أون سبورت مباريات الدورى المصرى الممتاز.الجونة وادي دجلة الساعة 5 علي قناة 7