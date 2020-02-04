اونلاين | مشاهدة مباراة نادي مصر وطلائع الجيش 4-2-2020في الدوري المصري الممتاز

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مشاهدة مباراة نادي مصر وطلائع الجيش 4-2-2020في الدوري المصري الممتاز تقام مباراة طلائع الجيش ونادى مصر فى تمام السابعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء على استاد جهاز الرياضة العسكرى فى مواجهة الهروب من قاع جدول المسابقة يدخلها الطلائع بعد التعادل مع مصر المقاصة بهدف لكل فريق فى الجولة الأخيرة فيما خسر نادى مصر من بيراميدز بهدفين مقابل هدف فى إطار نفس الجولة.

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مشاهدة مباراة نادي مصر وطلائع الجيش 4-2-2020في الدوري المصري الممتاز ويحتل الطلائع السادس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 12 نقطة بعد أن لعب 15 مباراة فاز فى مباراتين وتعادل فى 6 وخسر 7 لقاءات وسجل لاعبوه 13 هدفًا وتلقت شباكه 22 هدفاً فيما يقبع نادى مصر فى المركز الأخير برصيد 11 نقطة بعد أن لعب 15 مباراة فاز فى مباراتين وتعادل فى 5 وخسر 8 لقاءات وسجل لاعبوه 11 هدفًا وتلقت شباكه 22 هدفاً.

مشاهدة مباراة نادي مصر وطلائع الجيش 4-2-2020في الدوري المصري الممتاز ومن المقرر أن تنقل قنوات تايم سبورت و أون سبورت مباريات الدورى المصرى الممتاز.

طلائع الجيش و نادي مصر الساعة 7.30 علي قناة 7