رياضة | الغندور: مصر أول دولة إفريقية ستطبق تقنية الفيديو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الغندور: مصر أول دولة إفريقية ستطبق تقنية الفيديو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد جمال الغندور رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري ، أن هناك تطورات جديدة بشأن تطبيق تقنية الفيديو في الفترة المقبلة.

وقال الغندور عبر تصريحات خاصة في برنامج نمبر وان على قناة النهار: "بدأنا التدريب على الفار منذ 25 يوما".

وتابع: "مصر ستكون أول دولة أفريقية تطبق تقنية الفيديو وأنهينا كل الموافقات اللازمة لاعتماد تقنية الفيديو في مصر"

وأتم: "تقنية الفار لن تطبق بداية من الدور الثاني".