رياضة | أكثر اللاعبين المستفيدين من طريقة سيتين مع برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أكثر اللاعبين المستفيدين من طريقة سيتين مع برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن اللاعب الأكثر استفادة من طريقة لعب برشلونة الجديدة تحت قيادة كيكي سيتين.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن نيلسون سيميدو هو أكثر المستفيدين من أسلوب كيكي سيتين الجديد مع برشلونة في الفترة الحالية.

وتابعت الصحيفة أن البرتغالي نيلسون سيميدو يتقدم أكثر إلى الأماكن الأكثر خطورة على الخصم ويمثل قوة كبيرة في التشكيلة الأساسية للبارسا مع سيتين في المباريات الأخيرة.

واختتمت: "أنسو فاتي يستمر في مفاجأة الجميع وهو عنصر مهم في فريق سيتين".