رياضة | محمد شريف يفجر مفاجأة عن مدرب الأهلي السابق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد شريف يفجر مفاجأة عن مدرب الأهلي السابق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه محمد شريف نجم النادي الأهلي والمعار الى صفوف إنبي، انتقادات لاذعة إلى المدير الفني السابق للقلعة الحمراء مارتن لاسارتي.

وقال شريف خلال تصريحات خاصة لبرنامج نمبر وان على قناة النهار: "لاسارتي ضعيف ولا يناسب شخصية الأهلي ولم ألعب معه لأنه اتهمني بالتهريج أمام المرمى ودي حاجة غريبة جدا مش فاهمها"

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وعن المنافسة على لقب الهداف مع عبدالله السعيد: "انا بحب كابتن عبدالله السعيد جدا والمنافسة هتكون صعبة جدا معاه ولكن سأحاول بكل جهدي".

وكان شريف قاد إنبي للفوز على المقاولون العرب بهدفين لهدف في المواجهة التي جمعتهما مساء أمس الإثنين، ضمن منافسات الجولة الـ 16 من الدوري.