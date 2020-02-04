رياضة | رسالة قوية من نجم الزمالك السابق بشأن فرجاني ساسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسالة قوية من نجم الزمالك السابق بشأن فرجاني ساسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص نجم الزمالك السابق، نصر إبراهيم على توجيه رسالة قوية لمنتقدي نجم الفريق الحالي، التونسي فرجاني ساسي بسب تراجع مستواه في الفترة الأخيرة.

وقال نصر في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الاعلامي كريم شحاتة على شاشة قناة الزمالك:" فرجاني لاعب مميز للغاية وأعشق طريقة لعبه".

Advertisements

وأضاف:" أحزن كثيراً من الهجوم الذي يشنه البعض عليه عند تراجع مستواه في بعض الفترات وأطالب تلك الانتقادات بالصبر ودعم اللاعب دائماً".

وأنهى حديثه عن ساسي مؤكداً أن تفاوت المستوى أمر طبيعي لأي لاعب في العالم.