رياضة | نجم برشلونة يصدم كيكي سيتين بالحديث عن فالفيردي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم برشلونة يصدم كيكي سيتين بالحديث عن فالفيردي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث الهولندي فرينكي دي يونج نجم برشلونة الإسباني عن مدربه الجديد كيكي سيتين، والفارق بينه وبين المدير الفني السابق ، إرنيستو فالفيردي.

وقال دي يونج في تصريحات نقلتها الصحافة الإسبانية: "اللعب في برشلونة كان هو حلمي, والآن قد حققته وأنا مُستمتع".

وتابع: "في هذه الأشهر الأولى أنا ألعب عدة دقائق وهذا مؤشر جيد في الموسم الأول, أنا راضي عن أدائي لكن ليس تماماً وأنا مُقتنع أنه بإمكاني أن انسجم أكثر".

وأضاف: "أعتقد أني لعبت مُباريات جيدة لكن يمكنني القيام بـ عمل أفضل, عندما تصل إلى فريق جديد تحتاج إلى وقت لـ التكيف وآمل أن أتحسن أكثر وأكثر خلال الموسم".

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وعن تغيير طريقة اللعب من أياكس لبرشلونة، قال: "الفلسفة هي نفسها فـ هي تعود لـ كرويف, رغم أن كل فريق لديه بعض التفاصيل والاختلافات لكن الفكرة هي نفسها وهذا سهل الأمر علي".

وعن المركز الذي يلعبه في برشلونة، قال: "إنه سؤال يطرحه علي الكثير من الناس لكنه لا يقلقني, أريد أن ألعب في أي مركز من أجل أن استمر في التكيف مع الفريق, إذا لعبت فـ أنا سعيد".

وعن الفرق بين فالفيردي وكيكي سيتين، واصل اللاعب الهولندي: "من الواضح أن هنالك اختلافات, المُدربين يراهنون على السيطرة على الكرة وحيازتها, التفاصيل والنظام مختلفان بعض الشيء لكن طريقتهم في لعب كرة القدم لا تختلف تماماً".

واختتم دي يونج تصريحاته: "بالطبع, نحن نُريد الفوز بـ جميع الألقاب وهذا أمر طبيعي عندما تكون في نادي مثل برشلونة".