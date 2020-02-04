شكرا لقرائتكم نور الطيب تتوج ببطولة كليفلاند كلاسيك للإسكواش للمرة الثانية على التوالي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وفازت نور الطيب في المباراة النهائية على منافستها الإنجليزية سارة جان بيري، بثلاثة أشواط مقابل شوط في مباراة استغرقت 51 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 10-12, 14-12, 11-5, 11-4.

يذكر أن نور الطيب كانت قد تراجعت فى التصنيف العالمى لسيدات الاسكواش من المركز الرابع إلى المركز الخامس فى تصنيف فبراير الجارى.

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وتعتبر نور الطيب هى حامل لقب البطولة عن النسخة الماضية، ومنذ انطلاق الموسم الجارى فى سبتمبر الماضى هيمنت مصر على الألقاب الكبرى، حيث توج محمد الشوربجى ونور الطيب بأول بطولة وهى الصين المفتوحة، كما توج الشوربجى ورنيم الوليلى ببطولة سان فرانسيسكو، وفاز على فرج ببطولة أمريكا المفتوحة، ثم فاز كريم عبد الجواد ببطولتى مصر الدولية التى أقيمت تحت سفح الأهرامات وتشانل فاز، وحصدت نور الشربينى بطولة العالم للمرة الثانية على التوالى والرابعة فى تاريخها، توج طارق مؤمن ببطولة العالم الفردية ومع المنتخب، كما حصد محمد الشوربجى بطولة جى بى مورجان كأول بطولة بلاتينية فى العام الجاري، وتوجت نوران جوهر بلقب بطولة كارول ويمولر.

وكان كريم عبد الجواد لاعب النادي الأهلي والمصنف الرابع عالمياً لرجال الاسكواش قد توج قبل أيام ببطلة إيدينبرج التي أقيمت في اسكتلندا، ليحصد اللقب الثالث له منذ انطلاق الموسم الجاري.

وتحتل لاعبتا وادي دجلة رنيم الوليلي ونوران جوهر المركزين الأول والثاني في التصنيف العالمي للاسكواش، فيما تحتل نور الشربيني المركز الرابع.