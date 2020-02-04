شكرا لقرائتكم عاشور وسليمان يقتربان من مصير اكرامي في الأهلي .. تعرف على التفاصيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يبدو أن شريف إكرامي حارس مرمى النادي الأهلي لن يكون اللاعب الوحيد الذي يعلن رحيله عن القلعة الحمراء بنهاية الموسم الجاري، في ظل تأكيد الثنائي حسام عاشور ووليد سليمان أنهم بصدد الإعلان عن قرار مماثل، رداً على تجاهل إدارة الأهلي لتجديد عقديهما الذي ينتهي مع الفريق الأحمر بنهاية الموسم الجاري وهو نفس الحال بالنسبة لإكرامى.

وتوترت العلاقة بين حسام عاشور ورينيه فايلر المدير الفني للفريق بعد طلب الخواجة من قائد الفريق اللعب في مركز المساك، وهو الأمر الذي رفضه عاشور ليدخل الثنائي في مشادة قوية أمام جميع اللاعبين أخرج فايلر على أثرها حسام عاشور من حساباته بشكل كامل، وأكد لإدارة النادي ولجنة التخطيط عدم حاجته لخدماته خلال الفترة المقبلة.

Advertisements

ولا يختلف حال وليد سليمان كثيراً عن إكرامي وعاشور حيث لم يتحدث معه أي مسئول داخل النادي الأهلي حول ملف تجديد عقده، ليصبح مصير اللاعب الدولي مُحاطاً بالغموض، وأصبح قريباً بشدة من الرحيل عن النادي الأهلي بنهاية عقده، عقب انتهاء الموسم الجاري.

وأصدر شريف إكرامي بيانا أعلن فيه رحيله عن القلعة الحمراء نهاية الموسم رداً على استبعاده الدائم من قائمة المباريات منذ فترة طويلاً، فضلاً عن تأخر الإدارة الحمراء في الدخول في مفاوضات معه بشأن تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، وتلقى شريف اكرامي أكثر من عرض محلي من عدده أندية أبرزها الجونة والاتحاد السكندري في الوقت الذي ينتظر الحارس الدولي عرضاً من أحد الأندية الخليجية للانتقال اليه بنهاية الموسم الجاري.