رسالة تحذيرية شديدة اللهجة من رئيس «الفيفا» للاتحاد الإفريقي بسبب «الفساد»: على «الكاف» إدراك قسوتي

وجه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" رسالة شديدة اللهجة إلى الاتحاد الإفريقي "كاف"، بسبب الفساد.

وتحدث رئيس "الفيفا" جياني انفانتينو، خلال مؤتمر دولي للصحفيين الرياضيين نقلته عدد من المواقع الأفريقية، عن التحقيقات الخاصة بفساد رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم أحمد أحمد، مؤكدًا أن التحقيق بشأن تلك الاتهامات مازال جارياً.

وأكد انفانتينو أنه "لن يسمح بوجود أي فساد مالي في أي من الاتحادات القارية خلال فترة ولايته للاتحاد الدولي".

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وأضاف رئيس الفيفا: "أتمنى أن يكون كاف قد أدرك أنني سأكون قاسيًا للغاية تجاه الفساد".

وتابع: "ملايين الدولارات التي ننفقها يجب ألا تذهب إلى محفظة أي شخص، نريد أن نستثمر في أفريقيا، ليس لرئيس بل لدولة، على سبيل المثال بناء الملاعب، بدون البنية التحتية وبدون الملاعب كيف يمكنك تطوير كرة القدم؟".

وأضاف انفانتينو: "أحمد أحمد رئيس كاف تم تعيينه منذ ثلاث سنوات ويتبقى له عام آخر، التحقيقات في الاتهامات المقدمة ضده جارية ولكن دعونا نرى ما سيحدث مستقبلًا".