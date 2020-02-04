شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يرفض إقامة معسكرات للمنتخب الأول فى أبريل ومايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفضت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، توقف مسابقة الدورى العام خلال شهري أبريل ومايو المقبلين، لإقامة تجمعات للمنتخب الأول لمدة 3 أيام، بداعي ضغط مباريات الدورى حتى تنتهى المسابقة فى الموعد المحدد لها وهو نهاية يونيو 2020، وتمسك مسئولو اللجنة بتوقف الدورى خلال الأجندة الدولية فقط أى فى مارس ويونيو المقبلين وفقا لتعليمات الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا".

وحدد اتحاد الكرة أول مارس المقبل موعدًا لانطلاق مباريات الدور الثانى من عمر الدورى المصرى، حيث ستقام مباراة الأهلى والزمالك المؤجلة من الأسبوع الرابع يوم 24 فبراير المقبل، على أن يخوض الفريقان بعدها مباراة فى دورى أبطال أفريقيا ثم ينطلق الدور الثانى أول مارس.

فى السياق ذاته، استقر حسام البدرى، المدير الفنى لمنتخب مصر الأول، على يوم 26 مارس المقبل موعدًا لمباراة الفراعنة أمام توجو فى الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2021، على أن يتم إخطار الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" بالموعد خلال الساعات المقبلة، خاصة أن الكاف طلب حسم الموعد قبل يوم 7 فبراير الجارى.

وتقام مباراتا منتخب مصر الأول أمام توجو فى الفترة من 23 حتى 31 مارس المقبل، فى الجولتين الثالثة والرابعة بالتصفيات الأفريقية، على أن يحدد الجانب التوجولى موعد الجولة الرابعة ويخطر به الكاف واتحاد الكرة المصرى خلال الساعات المقبلة.

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ورفض حسام البدرى إقامة مباريات ودية قبل مواجهتىّ توجو فى الفترة من 23 حتى 31 مارس المقبل فى التصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا 2021 بالكاميرون، نظرا لضيق الوقت بجانب خوف المدير الفنى من حدوث إصابات داخل الفريق قبل المباراتين المرتقبتين لاسيما وأن مباريات الدورى تشهد حالة من الضغط ما يصيب اللاعبين بالإجهاد.

ويسافر حسام البدري إلى الإمارات لمتابعة مباراة السوبر المصرى الذى يجمع الأهلى والزمالك يوم 20 فبراير المقبل، المقرر إقامته باستاد محمد بن زايد بالإمارات، لمتابعة لاعبى الفريقين استعداد لمعسكر شهر مارس الذى تتخلله مباراتان أمام منتخب توجو فى الفترة من 23 إلى 31 مارس فى الجولة الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021، والمقرر إقامتها بالكاميرون فى شهر يناير المقبل.